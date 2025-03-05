الرئاسة الأوكرانية: توافق أوكرانى أمريكى على إجراء محادثات جديدة

وكالات

اتفقت أوكرانيا والولايات المتحدة على إجراء محادثات جديدة، وفق ما أعلنه رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندرى يرماك، اليوم الأربعاء، بعد مكالمة مع مستشار الأمن القومى الأمريكى مايك والتز، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقال "يرماك" على منصة إكس: "أجريت مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكي (مايك والتز). حدّدنا موعدا لاجتماع فرقنا في المستقبل القريب لمواصلة هذا العمل المهم".

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وشهد لقاء سابق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، أجواء متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاق كان مقررًا بشأن منح الولايات المتحدة نصيبًا من المعادن النادرة التي تمتلكها أوكرانيا مقابل المساعدات التي قدمتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى كييف.

وعلى خلفية اجتماع المكتب البيضاوي أوقف إدارة ترامب، جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما أدى إلى إثارة الشك في دعم أهم حليف لبلاده.