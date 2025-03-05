الدفاع الروسية: مقتل 215 عسكريا بمحور كورسك خلال الـ 24 ساعة

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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 215 عسكريا، خلال اليوم الماضي.



وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - : "خلال اليوم الماضي، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 215 عسكريًا، وتم تدمير دبابة ومركبتي مشاة قتالية وأربع مركبات قتالية مدرعة و12 سيارة عسكرية ومدفعين ميدانيين ومدفعي هاون، ومحطة للحرب الإلكترونية، وعربة هندسية لترحيل العوائق والركام، بالإضافة إلى 6 مراكز تحكم بالطائرات المسيرة".



وأضاف البيان: "خلال العمليات الهجومية، دحرت وحدات من مجموعة قوات الشمال، تشكيلات متنوعة الاختصاصات، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غونشاروفكا، وورنال، وزاوليشينكا، وكازاشيا لوكنيا، وبيرفي كنياجي، وكوريلوفكا، وليبيدفكا، مالايا لوكنيا، مخنوفكا، روبانشينا، ستارايا سوروتشينا وسودجا، حيث تم صد ثلاث هجمات مضادة للعدو".



وأصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش والمدفعية القوى العاملة ومعدات العدو، في مناطق بونداريفكا وفيكتوروفكا غوييفو، وديمتريوكوف، وزازوليفكا، وزاموستي وفتوروي كنياجي وكولماكوف وكوسيتسا ولوكنيا وميلوفوي وميرني وتشيركاسكايا كونوبيلكا وتشيركاسي بوريشنوي ويوجني، وكذلك باسوفكا وبيلوفودي، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، ميروبولي، نوفينكو ويوناكوفكا، في مقاطعة سومي.



وختم البيان: "في المجمل، منذ بداية القتال على محور كورسك، فقد العدو أكثر من 65060 عسكريًا و384 دبابة و295 مركبة قتال مشاة و255 ناقلة جند مدرعة و2131 مركبة قتالية مدرعة و2307 سيارة، و510 قطع مدفعية و52 راجمة صواريخ، بما في ذلك 13 راجمة هيمارس، وسبعة راجمات "إم إل أر إس"، أمريكية، إضافة 25 منظومة دفاع جوي صاروخي".