الجامع الأزهر يقيم التراويح بحضور آلاف المصلين فى الليلة السادسة من رمضان

كتب لؤى على

في أجواء رمضانية روحانية، اصطفَّ آلاف المصلين في رحاب الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، في الليلة السادسة من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، يؤدّون صلاتي العشاء والتراويح، يرجون رحمة الله ويبتغون فضله ورضوانه، وقد توافدوا من مختلف المحافظات، إضافة إلى الطلاب الوافدين من دول عدة، ليلتقوا فى بيت من بيوت الله، تحفّهم الملائكة، وتغمرهم نفحات الشهر الكريم.

وتقدَّم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، و الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، والدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.

ورفع أذان العشاء الدكتور أسامة الحديدى، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأقيمت صلاة العشاء من سورة النساء، بإمامة الشيخ أحمد سعد العجمي، الواعظ بمحافظة الغربية، الذي قرأ برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم.

وتقام صلاة التراويح من سورتي النساء والمائدة، ويؤم المصلين فيها: الشيخ رضا رمضان عبد الموجود، مدرس القراءات بمنطقة المنيا الأزهرية، قارئًا برواية الإمام ابن جماز عن الإمام أبي جعفر، والدكتور أسامة الحديدي، قارئًا برواية الإمام السوسي عن الإمام أبي عمرو البصري، والشيخ محمد سالم عامر، إمام القبلة بالجامع الأزهر، قارئًا برواية ابن ذكوان عن الإمام ابن عامر. أما صلاة الشفع والوتر، فيتقدم لإمامة المصلين الشيخ أحمد سعد العجمي، ويؤم المصلين في صلاة الفجر الشيخ محمد فوزي البربري، إمام القبلة بالجامع الأزهر.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقارئ قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.



المصلون



صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف



جانب من المصلين فى الجامع الأزهر الشريف



المصلون فى الجامع الأزهر الشريف



الجامع الأزهر الشريف



لمصلون فى صلاة التراويح



الركوع فى صلاة التراويح



جانب من صلاة التراويح بالجامع الأزهر