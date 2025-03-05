البيت الأبيض يرحب بمساهمات القمة العربية غير العادية فى القاهرة

واشنطن (أ ش أ)

رحب البيت الأبيض، بمساهمات القمة العربية غير العادية التى عقدت فى القاهرة، مؤكدا فى الوقت نفسه التمسك بـ رؤية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن قطاع غزة ما بعد الحرب .

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض براين هيوز - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "بينما يتمسك ترامب برؤيته الجريئة لغزة ما بعد الحرب، فإنه يرحب بمساهمات شركائنا العرب في المنطقة، ومن الواضح أن مقترحاته دفعت المنطقة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بدلاً من السماح لهذه القضية بالتدهور إلى أزمة أخرى...وكان الرئيس واضحا في أن حماس لا يمكن أن تستمر في حكم غزة".

يذكر أن قمة القاهرة التي عقدت أمس الثلاثاء، رحبت بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعتمد في قمة فلسطين الطارئة بالقاهرة، خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، ومشروع البيان الختامي للقمة العربية غير العادية بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.