الاندبندنت: استطلاع رأي يظهر غضب البريطانيين من زيارة ترامب الثانية لبلادهم

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ذكرت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية أن استطلاعًا للرأي أجرته منظمة بريطانية غير هادفة للربح، أظهر أن البريطانيين غاضبون من دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لزيارة بريطانيا للمرة الثانية، مطالبين بإلغائها عقب اشتباكه مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض.



وكشف الاستطلاع الذي أجرته منظمة "38 ديجريز" أن نحو 42% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه يجب إلغاء دعوة ترامب وسط تزايد الغضب من موقف الإدارة الأمريكية تجاه أوكرانيا.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تعرض للضغط من مختلف الأطياف السياسية لسحب الدعوة التي سلمها إلى ترامب قبل يوم واحد فقط من المشادة الكلامية التي دارت مع زيلينسكي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.



ومن المرجح أن يزداد ذلك الضغط عقب قرار ترامب بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حسبما ذكرت الصحيفة.

وتجاوزت التوقيعات على عريضة منظمة "38 ديجريز" المطالبة بإلغاء زيارة ترامب 180 ألف توقيع.



ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة "38 ديجريز"، ماثيو ماكجريجور، "منذ الغزو الروسي قبل ثلاث سنوات، أظهر الشعب البريطاني دعمًا غامرًا لشعب أوكرانيا، لقد كانوا واضحين أن المملكة المتحدة يجب أن تدافع عن أوكرانيا، وأن الناخبين سيدعمون رئيس الوزراء إذا فعل ذلك".



وأضاف ماكجريجور، أن الدفاع عن أوكرانيا يعني الوقوف بشكل صريح في وجه دونالد ترامب في الوقت الحالي، وإن غالبية البريطانيين يشعرون بأنه لا يستحق زيارة ثانية لبريطانيا، ويتعين على ستارمر التفكير مليًا فيما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في هذه الزيارة.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني الذي يدافع عن أوكرانيا على الساحة الدولية حصل على دعم 46% من الجمهور، الذين قالوا إن ذلك جعلهم يشعرون بالفخر.



وحذرت المنظمة من أنه بسبب دعم الجمهور البريطاني الساحق لأوكرانيا، يخاطر ستارمر بإبعاد الناخبين عن طريق التقرب من الرئيس الأمريكي.