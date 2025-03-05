استقالة محافظ البنك المركزى النيوزيلندى بشكل مفاجئ

ولنجتون (أ ش أ)

استقال محافظ البنك المركزى النيوزيلندى فجأة اليوم الأربعاء، بعد سبع سنوات فى منصبه كانت مثيرة للجدل فى بعض الأحيان بعد أن دعم أسعار الفائدة المرتفعة بشكل أدى إلى أسوأ ركود فى البلاد منذ عام 1991.

ولم يتم تقديم أي سبب للرحيل المفاجئ لأدريان أور من منصب محافظ البنك المركزي النيوزيلندي، الذي انتهت ولايته قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد.

وقال أور في بيان "أترك المنصب مع تضخم أسعار المستهلك ، واقتصاد في انتعاش دوري بعد فترة طويلة من الاضطراب المرتبط بكوفيد19 ،النظام المالي لا يزال سليما" حسبما أوردت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية.

وانتقدت حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون بقيادة الحزب الوطني الحاكم حاليا إدارة أور عندما كانت في المعارضة، وألقت باللوم عليه في السماح للتضخم بالارتفاع بعد الوباء ثم في ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى الركود.

وقالت وزيرة المالية نيكولا ويليس للصحفيين إنها كانت تعلم منذ أيام قليلة أن المحادثات جارية بين أور ومجلس إدارة البنك المركزي النيوزيلندي بشأن رحيله، لكنها لم تقدم أي سبب لهذه الخطوة.

وسيتولى نائب محافظ المركزي النيوزيلاندي كريستيان هوكسبي منصب المحافظ بالإنابة حتى 31 مارس، عندما تقوم ويليس - بناءً على توصية مجلس إدارة البنك المركزي النيوزيلندي - بتعيين محافظ مؤقت لمدة تصل إلى ستة أشهر بينما يسعى البنك المركزي إلى إيجاد بديل دائم.

وسيكون أور في إجازة حتى نهاية فترة ولايته في نهاية مارس حسبما أورد موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي.

ويأتي الإعلان عن استقالة أور في الوقت الذي يستضيف فيه البنك المركزي النيوزيلندي مؤتمرا دوليا لمحافظي البنوك المركزية والأكاديميين للاحتفال بمرور 35 عاما على تبنيه العالمي لاستهداف التضخم كمحور للسياسة النقدية.

وأعيد تعيين أدريان أور محافظا للبنك المركزي لفترة أخرى مدتها خمس سنوات في مارس 2023 قبل فوز الحزب الوطني بالسلطة، وهو القرار الذي أثار بعض الانتقادات من لوكسون وويليس.

وبينما ساعد أور في قيادة برنامج تحفيز ضخم لمساعدة البلاد على التعامل مع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء، فقد ساعد ذلك بدوره في إشعال شرارة مؤلمة للتضخم.

وكان رد فعل البنك المركزي النيوزيلندي هو رفع أسعار الفائدة بقوة من أدنى مستوى قياسي بلغ 0.25٪ لتصل في النهاية إلى 5.50٪ ودفع الاقتصاد إلى الركود العام الماضي.

ويعد هذا أسوأ تباطؤ اقتصادي في نيوزيلندا منذ عام 1991 خارج الوباء، والذي يلقي المحللون باللوم فيه جزئيًا على انخفاض الإنتاجية والعديد من الأخطاء السياسية، والتي نجمت جزئيًا عن بيانات غير موثوقة.

وفي آخر اجتماع للسياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلاندي في 19 فبراير، لم يُظهر أور أي ميل للمغادرة حيث أعلن عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 3.5%.

