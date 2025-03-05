اليوم السابع
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الأربعاء، 05 مارس 2025 01:49 م
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إقبال على معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح المنتجات بجودة عالية

الأربعاء، 05 مارس 2025 01:00 م
إقبال على معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح المنتجات بجودة عالية معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية
كتب مدحت وهبة

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شهدت معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن مبادرة أهلا رمضان 2025 اقبال كبير من جانب المواطنين لشراء المنتجات بجودة عالية وبتخفيضات تصل الى 30% ،حيث افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين العديد من المعارض بالمحافظات المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  بتوفير السلع الغذائية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية

على جانب اخر وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة باستمرار ضخ السلع واللحوم الطازجة وكل ما تحتاجه الاسر المصرية من منتجات غذائية بمعارض اهلا رمضان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وكذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية   في اطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين  من خلال حصولهم على سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات تصل الى 30%







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وزير التموين

معارض اهلا رمضان 2025

معارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية

معرض اهلا رمضان 2025

معرض اهلا رمضان للشركة القابضة للصناعات الغذائية

موعد افتتاح اكبر معرض لأهلا رمضان 2025

افتتاح معرض اهلا رمضان 2025

معرض القابضة للصناعات الغذائية



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