إصابة 22 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الطريق الزراعى بمركز أسوان، اليوم، الأربعاء، حادث تصادم سيارتى ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 22 شخصاً، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بوقوع حادث بالطريق الزراعى بالقرب من الوحدة الصحية لنجع الديسة بقرية الأعقاب التابعة لمركز أسوان، بين سيارة ميكروباص أجرة والأخرى "إسعاف خاص" تابع لإحدى جمعيات تنمية المجتمع.

وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.



آثار الحادث_1



السيارة



جانب من الحادث



حطام الحادث