إزالة مزرعة دواجن بدون ترخيص بقرية الجمهورية فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية بالفيوم، برئاسة سالم فتيح، إزالة لمزرعة دواجن مقامة على أرض زراعية بناحية قرية الجمهورية، على مساحة 300 مترا تقريبًا.

قال رئيس مجلس المدينة، فى بيان صحفى، إنه تم مصادرة كافة المعدات والخامات المستخدمة في الإنشاء وعمل ازالة جزئية لحين فك الأعمال المخالفة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة طامية، نعمل على فرض هيبة الدولة والحفاظ على أمن مصر الغذائى من خلال تشكيل لجنة متخصصة من مجلس المدينة والزراعة وحماية الأراضى للمرور على كل مناطق المدينة وقرى الوحدات القروية، وخاصة المناطق مترامية الأطراف لرصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات بناء وتنفيذ الإزالة الفورية فى مهد الشروع لارتكاب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين دون وساطة أو محسوبية حفاظًا على حق الدولة والأجيال القادمة.

وناشد رئيس مجلس المدينة جموع المواطنين بالمركز والمدينة بعدم مخالفة القوانين بالتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف منعا للوقوع تحت طائلة القانون.