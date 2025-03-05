إخلاء سبيل صديق سفاح المعمورة بالإسكندرية بعد التحقيق معه

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، إخلاء سبيل صديق سفاح المعمورة، والذي ألقي القبض عليه منذ عدة أيام ويدعي "ب.ح" بعد التحقيق معه للاشتباه في اشتراكه ببعض التهم الموجهة للمتهم "ن .ال" والمعروف إعلاميا بسفاح الإسكندرية.

وجري استبعاده من الاتهام الذي كان موجها إليه باعتباره شريكا لسفاح الإسكندرية في جرائم القتل، بعد تحقيقات موسعة جرت معه خلال الأيام الماضية، وتم إخلاء سبيله واستبعاده من التحقيقات.

بدأت الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، أن المتهم "ن. م" قام باستئجار شقة فى الطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، ليجعلها مقرًا لمقابلة موكليه، لكنه اتخذها ملاذًا لعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيًا، ثم نشبت بينهما خلافات قرر على إثرها التخلص منها، وقام بوضع جثمانها داخل أكياس مشمّع ولفها بمادة لاصقة بإحكام حتى لا تفوح رائحتها، وتركها داخل صندوق لعدة شهور.

وبعد ارتكاب المتهم جريمة قتل أخرى، حيث قتل المجنى عليها الثانية، وهى إحدى موكلاته، بسبب خلاف على مبالغ مالية، قرر التخلص منها ودفنها بجوار المجنى عليها الأولى. حفر حفرة فى منتصف إحدى غرف الشقة ودفنهما معًا، إلى أن تم اكتشاف الواقعة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 فى منطقة العصافرة شرق المحافظة، يُشتبه فى كونه ثالث ضحايا المتهم، المعروف بسفاح المعمورة.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد، بالإضافة إلى جثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان.