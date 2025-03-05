أنشطة ثقافية متنوعة فى شمال سيناء احتفالا بشهر رمضان.. تفاصيل

العريش ـ محمد حسين

استقبلت مديرية الثقافة بشمال سيناء شهر رمضان بحزمة فعاليات تنظم على امتداد مناطق وقرى المحافظة، وقال أشرف المشرحانى، مدير فرع ثقافة شمال سيناء، بأن الفرع ينظم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة احتفالًا بشهر رمضان الكريم، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم.

وأوضح المشرحاني أن هذه الفعاليات تستمر في الفترة من 10 إلى 20 رمضان 1446 هـ، الموافق 10 إلى 20 مارس 2025، وتتضمن محاضرات تثقيفية، وورشًا فنية وحرفية، وأمسيات شعرية، إضافة إلى عروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، وذلك في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة.



وأشار إلى أن برنامج الأنشطة والفعاليات فى 10 رمضان (10 مارس 2025) تنطلق قصر ثقافة بئر العبد بمحاضرة بعنوان "كيف نستقبل شهر رمضان" يلقيها محمود عيد، مدير القصر، وقصر ثقافة العريش بأمسية شعرية يقدمها محمد محروس، وورشة فنية في الخرز تقدمها نسرين عادل، إضافة إلى عرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية في التاسعة مساءً.

وفي 11 رمضان (11 مارس 2025) بيت ثقافة المساعيد بمحاضرة بعنوان "آداب رمضانية" يقدمها أحمد صابر، مدير البيت، وقصر ثقافة العريش بورشة فنية في الخرز، وعرضان فنيان لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقى العربية، ويوم 12 رمضان (12 مارس 2025) بمكتبة ضاحية السلام محاضرة بعنوان "نساء أهل الجنة" تلقيها دفيرة حسن، مديرة المكتبة، وقصر ثقافة العريش محاضرة بعنوان "تسابيح رمضانية" تقدمها إيناس سمير، إضافة إلى ورشة فنية في الخرز، و13 رمضان (13 مارس 2025) مكتبة ضاحية السلام ورشة فنية في الخرز تقدمها دفيرة حسن، وقصر ثقافة العريش محاضرة بعنوان "الصيام وذوي القدرات الخاصة"، وورشة تمكين ثقافي بالصلصال، وعرضان فنيان لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقى العربية، و15 رمضان (15 مارس 2025) قصر ثقافة العريش ورشة فنية في الخرز، وعرضان لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقى العربية، و16 رمضان (16 مارس 2025) مكتبة ضاحية السلام: ورشة فنية في الخرز وقصر ثقافة العريش ورشة فنية في رقائق الألمنيوم والنحاس، وعرضان فنيان لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقى العربية.

ويوم 17 رمضان (17 مارس 2025) بقصر ثقافة العريش، ورش فنية في الخرز ورقائق الألمنيوم والنحاس، وعرضان فنيان لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقى العربية، و18 رمضان (18 مارس 2025) بمكتبة ضاحية السلام ورشة فنية في الخرز، وقصر ثقافة العريش ورشة فنية في الخرز ورقائق الألمنيوم والنحاس، و19 رمضان (19 مارس 2025) بقصر ثقافة بئر العبد محاضرة بعنوان "فوائد شهر رمضان" يقدمها جمال سالم، ومكتبة ضاحية السلام، ورشة فنية في الخرز، وقصر ثقافة العريش ورش فنية في الخرز ورقائق الألمنيوم والنحاس.

ويوم 20 رمضان (20 مارس 2025) قصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة بعنوان "رمضان والمرأة" يقدمها أشرف خيرت، وبيت ثقافة قاطية محاضرة بعنوان "رمضانيات" يقدمها أحمد عبد الصاحي، ومكتبة ضاحية السلام ورشة فنية في الخرز، وقصر ثقافة العريش ورشة في رقائق الألمنيوم والنحاس، وأمسية شعرية يقدمها محمد محروس.

وأكد المشرحاني أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز الأجواء الرمضانية من خلال تقديم محتوى ثقافي وترفيهي هادف يسهم في إثراء الحياة الثقافية لأهالي شمال سيناء.