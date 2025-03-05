أغرب قضايا محكمة الأسرة.. سددت نفقة 80 ألف جنيه ولاحقتنى زوجتى بدعوى حبس

كتبت أسماء شلبي

7 سنوات في عش الزوجية انتهوا بسبب تعنت زوجتي وإصرارها على إلحاق الضرر بي والزج بي بالسجن بناء على تهديداتها، وبالرغم من سدادي كافة نفقاتها و-نفقة شهرية بـ 80 ألف جنيه- إلا أنها أصرت على التشهير بي، واتهمتني بالبخل، ورفض الإنفاق على أولادي وفوجئت بطلبها حبسي، وخداعي والتحايل بشهود زور للحصول على حقوق غير مستحقة وابتزازي وتهديدي بالطلاق وحرماني من أطفالى.

تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .

وأكد الزوج:" زوجتي طوال السنوات التي جمعتنا في منزل واحد بددت أموالى، وكانت المتحكمة في كل شيء، جعلتني أعيش في جحيم، وعندما رفض تصرفاتها، هجرت مسكن الزوجية وتوعدتني بالملاحقة، مما دفعني لإثبات خروجها عن طاعتي و-طلبها في مسكن الطاعة- إلا أنها رفضت الامتثال لقرار المحكمة، فلاحقتها بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية بعد أن يئست من محاولات الصلح التي داومت على رفضها".

وأضاف الزوج:" هجرتني وحرمتني من أطفالى، بسبب اعتراضه علي سلوكها وإلحاقها الضرر بي، ورفضها تحمل المسئولية معي، وإصرارها على طلب الطلاق للضرر-رغم أنها المخطئة في حقي-، وعندما حاولت حل الخلاف وديا رفضت وطالبتني بسداد مبلغ مالي كبير لها".

