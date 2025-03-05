أخبار × 24 ساعة.. 11 مارس آخر موعد للتقديم لوظائف المعلمين بالمدارس اليابانية

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

وزير الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة تضمنت توفير مساكن عاجلة للفلسطينيين

رئيس الوزراء يتابع مستجدات موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وزارة النقل تنشر صورا للتشطيبات النهائية لمحطات مشروع مونوريل شرق النيل

وزارة التعليم: 11 مارس آخر موعد للتقديم لوظائف المعلمين بالمدارس اليابانية

الدكتور خالد عبدالغفار في حلقة خاصة عن بناء الإنسان المصري في بودكاست "بداية جديدة"

وزيرة البيئة تفتتح فعاليات احتفالية البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنية

وزير العمل يبحث مع المؤسسة الألمانية مشروع لتوفير وظائف لائقة للشباب

وزارة الصحة: خبير عالمي بجراحة العيون يجري عمليات مجانية بمستشفى رمد إمبابة

وزيرة البيئة: تعديل «تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة» ضرورة ملحة

وزارة الصحة تعلن تكثيف الاستعدادات بكافة المنشآت الصحية خلال رمضان