اليوم السابع
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ولى عهد الكويت يصل القاهرة للمشاركة فى القمة العربية الطارئة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 02:42 م
ولى عهد الكويت يصل القاهرة للمشاركة فى القمة العربية الطارئة طائرة ولى عهد الكويت
كتب سمير حسنى

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وصل ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد، ليترأس وفد بلاده في القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة بين 7 أكتوبر2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.







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