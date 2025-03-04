اليوم السابع
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وزير الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة تضمنت توفير مساكن عاجلة للفلسطينيين

الثلاثاء، 04 مارس 2025 11:05 م
وزير الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة تضمنت توفير مساكن عاجلة للفلسطينيين وزير الخارجية بدر عبد العاطى
أحمد علوى

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قال وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فى مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الطارئة، أن خطة إعادة إعمار غزة تتضمن برامج للحماية الاجتماعية.

وتابع عبد العاطى، ان الخطة تضمنت توفير مساكن عاجلة ومؤقتة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، القاهرة أعدت خطة مفصلة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة.

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للقادة العرب المشاركين في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، مثمنًا الإجماع العربي على دعم خطة اعادة إعمار قطاع غزة والتي تتيح للشعب الفلسطيني البقاء على أرضه دون تهجير.

وكتب السيد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" في هذا اليوم المهم من تاريخ القضية الفلسطينية، أشكر القادة العرب المشاركين في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، وأثمن الإجماع العربي على دعم خطة اعادة إعمار قطاع غزة والتي تتيح للشعب الفلسطيني البقاء على أرضه دون تهجير، ونرحب بأي مقترحات أو أفكار من المجتمع الدولي لضمان نجاح هذه الخطة، والتي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع خطة أكبر للسلام، واتطلع للعمل مع الأشقاء العرب والرئيس "ترامب" والمجتمع الدولي من أجل تبنى خطة تهدف إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن أمن واستقرار شعوب المنطقة كافة وإقامة الدولة الفلسطينية".

 







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