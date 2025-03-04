هيئة الاعتماد والرقابة: نقدم أكثر من 1500 زيارة دعم فنى لـ898 منشأة صحية

كتب: وليد عبد السلام

فى إطار جهودها المستمرة لدعم المنشآت الصحية وتأهيلها لتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة دوليًا، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن تقديم أكثر من 1500 زيارة دعم فني شملت 898 منشأة صحية حتى نهاية فبراير 2025.

وتأتي هذه الجهود في سياق تعزيز جاهزية المنشآت للحصول على اعتماد “GAHAR”، الذي أصبح اليوم رمزًا للثقة والتميز في الرعاية الصحية، ليس فقط على المستوى الوطني، بل في المحافل الدولية أيضًا.

و صرّح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، بأن اعتماد المنشآت الصحية لم يعد مجرد شهادة، بل هو ضمان لجودة الخدمة وثقة المرضى في مستوى الرعاية المقدمة. وأوضح أن الهيئة تعمل على تسهيل رحلة الاعتماد من خلال برامج دعم فني متكاملة، تشمل زيارات ميدانية واستشارات عن بُعد، بهدف سد الفجوات وتحقيق التوافق التام مع معايير الجودة العالمية.

وأضاف أن الهيئة توفر بالمجان أداة “التقييم الذاتي للمنشآت الصحية” عبر موقعها الإلكتروني، والتي تمكن المنشآت من تحديد نقاط القوة وفرص التحسين بدقة، ما يتيح لها التخطيط الفعّال لتطوير أدائها وتعزيز فرص حصولها على الاعتماد.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأن الهيئة تتبنى نهجًا عمليًا في تقديم الدعم الفني، حيث تشمل الزيارات الميدانية:

تقييم شامل للمنشأة وفق معايير الاعتماد.

مراجعة الوثائق الأساسية مثل التراخيص والسياسات وخطط العمل.

شرح تفصيلي لأداة التقييم الذاتي لمساعدة المنشآت في قياس أدائها.

زيارات ميدانية للأقسام المختلفة لرصد الأداء على أرض الواقع.

جلسة ختامية مع الإدارة لتوضيح أهم الملاحظات والخطوات التصحيحية المطلوبة.

إعداد تقرير سري شامل يُرسل للمنشأة ليكون دليلًا استرشاديًا لتطوير الأداء.

كما تتابع الهيئة تنفيذ خطط التحسين بعد الزيارة، حيث يمكن للمنشآت طلب زيارات متابعة أو دعم إضافي عن بُعد لضمان تحقيق التحسينات المطلوبة قبل التقدم رسميًا للاعتماد.

وفي لفتة تقديرية تعكس أهمية الدور الذي يقوم به فريق الدعم الفني، قامت قيادات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، بتكريم فريق عمل الإدارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية بقيادة الدكتورة منى سرور، مدير عام الإدارة، وذلك بحضور الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة.

يأتي هذا التكريم تتويجًا لجهود الفريق في تمكين المنشآت الصحية بمختلف أنواعها من تحقيق معايير الجودة، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات صحية أكثر أمانًا وكفاءة في جميع محافظات الجمهورية.

إن التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية يعكس رؤيتها في جعل الجودة والاعتماد الصحي الركيزة الأساسية للنظام الصحي في مصر، وبوابة العبور نحو مستقبل صحي أكثر تطورًا وأمانًا.