"نابلس تُراوغ الصعاب".. بطولة رمضانية على أرض فلسطين توقفت منذ أكتوبر 2023

كتبت آية دعبس

في قلب نابلس الفلسطينية، حيث تتعانق أضواء الفوانيس مع أصداء المآذن، اجتمع العشرات من الشباب في ساحة الحي استعدادًا لبطولة رمضانية طال انتظارها، وسط رائحة القطايف وأصوات الأطفال المترقبة، علت الهتافات الحماسية مع انطلاق أولى المباريات، لتتحول ليالي المدينة إلى كرنفال رياضي ينبض بالحياة، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين، باتت هذه البطولة أكثر من مجرد منافسة، إنها رسالة أمل وصمود، يرويها أبناء نابلس على أرض الملعب بحماسهم وشغفهم، مؤكدين أن الرياضة تبقى متنفسًا يوحد القلوب، حتى في أحلك الأوقات.

أطلق نادي حطين الرياضي بطولته الرمضانية التي نسبها للشهيد ياسر صبحة بمشاركة واسعة من فعاليات ومؤسسات ونقابات مدينة نابلس، وافتتحت البطولة بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فرع الشمال الدكتور سليمان العمد، واللجنة المشرفة من أعضاء النادي أحمد أبو صفية، وجمال جودالله، وشريف منى، وجهاد استيتية، ومحمد يونس، ووضاح العيسوي

وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فرع الشمال الدكتور سليمان العمد على أهمية تنظيم مثل هذه البطولات لما فيه من إحياء للحياة الرياضية في فلسطين خصوصا بعد توقف الدوريات الفلسطينية بمختلف الألعاب الرياضية منذ السابع من أكتوبر 2023 ، بسبب الانتهاكات الصارخة في ظل ارتفاع اعداد الشهداء بالضفة الغربية وغزة، واضافة لتضييق الخناق الكبير الذي يفرضه الاحتلال على الحواجز العسكرية بين محافظات المدن في الضفة الغربية مما يعيق حركة اللاعبين والجماهير .

وأضاف أحمد أبو صفية أحد أعضاء نادي حطين وضمن اللجنة المشرفة على تنظيم البطولة أن الهدف من هذه البطولة هو استذكار الرياضي الراحل ياسر صبحة أحد أعمدة النادي الذي كان له تاريخا حافلا من العطاء الوطني من داخل أسوار هذا النادي، ومن هنا لا بد التأكيد أن النادي يهدف الحياة الرياضية بدمج الجيل الشاب والذين يشكلون عماد الوطن بأنديتهم للحفاظ عليهم وتحويل سلوكهم بما يخدم مستقبل هذا المجتمع.

وبدوره عبر جمال جودالله صاحب التاريخ الرياضي العريق فترة الثمانيات في مدينة نابلس، عن أهمية الروح الرياضية بين المؤسسات الفلسطينية المشاركة مؤكدا على أن الهدف من تنظيم البطولة ليس الفوز وإنما تحقيق التجمع الوطني لمختلف المؤسسات الفلسطينية وإيصال الرسالة الوطنية من خلال نادي حطين الرياضي الذي يئوي إليه الشبان من مختلف مواقع مدينة نابلس للمشاركة باللعب أو بالمشاهدة لهذه الأمسيات الرمضانية الجامعة.

وتقام العديد من البطولات الرمضانية في مختلف ملاعب مدينة نابلس يوميا بعد صلاة التراويح.