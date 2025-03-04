"مياه الإسكندرية" تعتمد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مريوط 2

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، عن اعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لنظام إمداد محطة مريوط (2)، وذلك خلال جلسة اللجنة العليا للمياه، يأتي هذا الاعتماد في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة المياه، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أعلى معايير السلامة في جميع مراحل الإمداد من المصدر إلى المستهلك.

وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، أن تطبيق خطط سلامة ومأمونية المياه يُعد من الركائز الأساسية للحفاظ على جودة مياه الشرب، من خلال تقييم وإدارة المخاطر المحتملة، ووضع الإجراءات التصحيحية المناسبة لتحييدها، كما أوضح أن اعتماد هذه الخطة يعكس التزام الشركة بتطبيق المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل والبحوث، أنه تم استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لإعداد خطة سلامة ومأمونية المياه، بالتعاون بين فرق العمل الداخلية بالشركة، وفرق العمل الخارجية من الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الأمان والجودة في عملية إمداد المياه.

وأشار الدكتور أحمد الشامي، مدير عام سلامة ومأمونية المياه، إلى أن اعتماد هذه الخطة يُعد واحدًا من أعلى شهادات الاعتماد الممنوحة لمقدمي خدمات المياه، حيث يتم تجديدها كل عامين بناءً على موافقة وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا للخطوط الإرشادية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الإطار، تقدم المهندس أحمد جابر بالتهنئة إلى جميع الفرق المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة، بما في ذلك قطاع المعامل، والإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه، وقطاع المنطقة الجنوبية، والجهات الخارجية المعنية من وزارات الصحة، والموارد المائية والري، والبيئة، ومحافظة الإسكندرية، والأحياء المختصة، على هذا الإنجاز الكبير الذي يعزز من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.