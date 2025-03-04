مودي: الهند في طريقها لتكون إحدى رواد مصنعي ومصدري السيارات والإلكترونيات

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أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن بلاده تشهد تحولا لتصبح إحدى رواد المصنعين والمصدرين للسيارات والإلكترونيات.

وقال رئيس الوزراء الهندي -في تصريحات أوردها تلفزيون "بريكس" في نسخته باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء- إن ريادة الهند في مختلف القطاعات هو نتاج سنوات من العمل والسياسات المنتظمة، وإن التقدم الذي تم تحقيقه في تطوير البنية التحتية خلال العشرة أعوام الماضية كان له أثرا إيجايبا على صناعة السيارات من خلال تقليل الوقت وخفض تكاليف اللوجيستيات.

وسلط رئيس الوزراء الهندي الضوء أيضا على الطلب المتزايد على السيارات وتشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الهند أصبحت شريكا موثوقا في سلاسل الإمداد العالمية.

يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.