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معهد فلسطين للأمن القومى:قمة القاهرة الطارئة محطة تاريخية لمواجهة التحديات

الثلاثاء، 04 مارس 2025 02:36 م
معهد فلسطين للأمن القومى:قمة القاهرة الطارئة محطة تاريخية لمواجهة التحديات جامعة الدول العربية
كتب سمير حسنى

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أكد اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر جاءت تتويجا للقمم السابقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية والقدس.

وشدد اللواء الشروف، في مداخلة خاصة مع قناة النيل الإخبارية،على أهمية أن تخرج القمة العربية الطارئة بنتائج لها علاقة بالاستراتيجية الوطنية العربية بشكل عام وتخدم قضية الشعب الفلسطيني العادلة وتدعم حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وذات سيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مع التأكيد على رفض كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

ووصف مدير معهد فلسطين للامن القومي هذه القمة بـ"التاريخية" لانها سيكون لها قرارات حاسمة تجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن هناك توافقا عربيا بوضع سيناريوهات مختلفة لإعادة إعمار غزة بعيدة كل البعد عن المقترحات الإسرائيلية والأمريكية التي تنادي بالتهجير.

وتوقع أن تتطرق القمة العربية الطارئة إلى جميع القضايا العالقة في المنطقة منها قضية فلسطين ولبنان وسوريا، مثمنا في الوقت نفسه الموقف المصري والأردني إزاء المحاولات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف تهجير الشعب وتصفية القضية الفلسطينية.







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