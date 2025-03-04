اليوم السابع
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مصرع 6 أشخاص فى تفجيران انتحاريان استهدف قاعدة عسكرية شمال غرب باكستان

الثلاثاء، 04 مارس 2025 10:01 م
مصرع 6 أشخاص فى تفجيران انتحاريان استهدف قاعدة عسكرية شمال غرب باكستان الجيش الباكستانى
أحمد علوى

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وقع تفجيران انتحاريان، لاختراق قاعدة عسكرية في شمال غرب باكستان، اليوم الثلاثاء، واقتحم مهاجمون القاعدة، قبل أن تتصدى قوات الأمن الباكستانية لهم، ما أسفر عن مقتل ستة منهم.

وأعلنت جماعة تابعة لحركة طالبان الباكستانية مسئوليتها عن الهجوم في بانو بإقليم خيبر بختونخوا، وقالت إن العشرات من أفراد قوات الأمن الباكستانية قتلوا.


وقالت وزارة الداخلية الباكستانية، في بيان مقتضب أورته صحيفة (دون) الباكستانية، إنه تم قتل ستة من المهاجمين.


ونقلت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) عن مصادر في مُستشفى منطقة بانو قولها إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، في الهجوم. ولم تحدد المصادر هوية القتلى.







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باكستان

هجوم انتحارى فى باكستان

قاعدة عسكرية فى باكستان






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