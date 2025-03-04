مسعفان يسلمان أهل مصاب أمانات بقيمة نصف مليون جنيه فى مطروح

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الإسعاف، إن المسعفين محمد حمادة محمد، وأحمد شعبان سالم عثرا على أمانات تفوق نصف مليون جنيه بحوزة مصاب فى محافظة مطروح وتم تسليمها لأصحابها.

وتابعت هيئة الإسعاف: "فى حادث مرورى لسيارة تتبع إحدى الشركات، بمدخل مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، أسفر عن إصابة قائدها بإصابات بالغة، وفور شروع رجال الإسعاف فى إنقاذ المصاب الذى بدأ يمر بمرحلة اضطراب فى درجة الوعى، وجد المسعفين مبلغ مالى ضخم بحوزته، -وبالفعل- تحفظ رجال هيئة الإسعاف المصرية على المبلغ المالى ومتعلقات المصاب، وسارعوا بتأمينه طبيًا ونقله بشكل عاجل صوب مستشفى الضبعة، وفور الاطمئنان على المصاب، تولى الطاقم الإسعافى حصر المبلغ المالى، والذى فاقت قيمته النصف مليون جنية وتم تسليمة إلى قسم شرطة الضبعة".

وقال الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية: "مثل تلك الوقائع المميزة كانت وما زالت أحد الأوجه المضيئة لرسالة هيئة الإسعاف المصرية فى صون حياة أبناء مصر ومقدراتهم، وتكرار تلك المواقف المشرفة لرد الأمانات والتى تتخطى عشرات الملايين سنويًا يبرهن على أننا أمام صفة متأصلة ومتجذرة فى رجالنا".