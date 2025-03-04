محمد بيجهز سحور أهل الأقصر منذ طفولته مع والده.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا رصد خلاله أجواء تجهيزات وجبات السحور على عربة الشاب الأقصرى محمد الذي احترف صناعة الفول والمخللات للجمهور في ليالي شهر رمضان المبارك، وهى المهنة التي ورثها عن والده أبو حمادة لتقديم أجود أنواع المخللات البلدى المصنوعة يدوياً ويمتازون بها منذ عدة سنوات في الشهر الكريم.

ويقول ابن الأقصر الشاب محمد، إنه يعمل منذ طفولته في تجهيز الفول بصورة يومية في أيام شهر رمضان المبارك لتوفيرها وقت السحور للمواطنين، حيث يتهاتف عليه الأهالى والأسر والعائلات بشارع المدينة المنورة لشراء الفول البلدى الطازج والطعمية والبطاطس والمخللات التي يشتهرون بها لوضعها على قائمة السحور اليومية، حيث أن السحور لا يخلو من طبق الفول الأهم في الصيام.

ويضيف نجل أبو حمادة، إنه يقوم بتجهيز قدرة الفول للجمهور والتي تحتاج لاكثر من 12 ساعة لتكون جاهزة كالزبدة للمواطنين وقت السحور، موضحاً إنه بعد سنوات من بيع الفول على القدرة قرر أن يكون له مكان ثابت لتوفير السحور عبارة عن وجبات مميزة بأقل الأسعار للشباب والعائلات الذين يحبون السحور في شوارع المدينة، موضحاً أن صينية السحور سعرها لا يزيد عن 35 جنيه، وتشمل "طبق فول – طعمية – بطاطس – بيض – مخللات"، والتي يتهافت عليها الشباب من بعد الواحدة صباحاً وحتى قبل آذان الفجر يومياً.



الأقصرى محمد بيجهز سحور أهل الأقصر منذ طفولته مع والده



السحور هو قدرة الفول لدى الشاب الأقصر محمد



المخللات المميزة فى محلات أبو حمادة بالأقصر