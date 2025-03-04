محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بمركز الرياض

كفر الشيخ- محمد سليمان

دشّن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة في مراكز ومدن المحافظة تحت شعار «كفرالشيخ للأخضر»، والتي بدأت بزراعة 20 ألف شجرة بمركز الرياض كمرحلة أولى، بالمشاركة المجتمعية، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

في كلمته، أكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشارك في كافة المبادرات والفعاليات لتحقيق التميز فى المجالات كافة، لافتًا إلى ما تحقق من إنجازات وتقدم ملحوظ في جميع قطاعات المحافظة، بما في ذلك الطرق والكهرباء والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة تمثل مشروعًا وطنيًا لتحسين جودة الهواء، مكافحة التغير المناخي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس رؤية الدولة نحو تحسين البيئة واستدامتها للأجيال القادمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملة تهدف إلى تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة، إضافة إلى الاستفادة من ثمار الأشجار المثمرة، مما يسهم في تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملة ليست مجرد زراعة أشجار، بل هي رسالة حول أهمية الحفاظ على البيئة، وأنه يأمل أن تصبح كفرالشيخ نموذجًا يحتذى به في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، كما قدم الشكر لجميع المشاركين في المبادرة.



جانب من زراعة الأشجار



جانب من مبادرة تدشين الاشجار



محافظ كفر الشيخ يزرع الأشجار المثمرة



محافظ كفر الشيخ يزرع الاشجار المثمرة



محافظ كفر الشيخ يزرع الأشجار