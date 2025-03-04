محافظ سوهاج يستمع إلى مطالب وشكاوى المواطنين فى اللقاء الجماهيرى

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة.

شهد اللقاء توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف المراكز والقرى، حيث تنوعت طلباتهم بين توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلقي العلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات "تكافل وكرامة"، إلى جانب طلبات تخص إقامة أكشاك، وتوفير وحدات سكنية، ودعم ذوي الإعاقة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ التزام المحافظة بتلبية مطالب المواطنين بشكل فوري، مع إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرا إلى تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعقد اللقاء الجماهيري يوم الاثنين من كل أسبوع بشكل دوري بمقر وحداتهم المحلية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في الأجهزة التنفيذية، من خلال العمل الميداني وتوفير حلول سريعة وفعالة لمطالبهم.