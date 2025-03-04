محافظ الدقهلية يتابع تطوير ضريح الإمام الشعراوى ورصف شوارع ميت غمر.. صور

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ضرورة استمرار متابعة أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق، فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى للمراكز والمدن والقرى، ووجه لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة للحدائق العامة وتطويرها بشكل دائم بما يليق بأهالى الدقهلية فى جميع المناطق.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ضريح الامام الشيخ الشعراوي، واستكمال أعمال نظافة وقص وتهذيب الأشجار وبناء مقاعد جديدة بالمدينة، وأعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه، وحديقة فاطمة الزهراء واللتان تمثلان متنفسا ترفيهيا للمواطنين والأسر بمركز ومدينة ميت غمر وزوارها، وكذلك أعمال تجميل شوارع المدينة.

رافق رئيس مركز ومدينة ميت غمر فى تفقده للأعمال، أحمد حجازى نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والمهندس سامح عابد مدير إدارة الحدائق، و محمد حسن مدير إدارة الورشة، متابعة حديقة المنتزة، وفاطمة الزهراء، لرفع كفاءة الحدائق ونظافتها وقص وتهذيب الأشجار، وعمل مقاعد جديدة، وتعظيم الإستفادة منها وزيادة مواردها وخلق متنفس ترفيهى للمواطنين والأسر تليق بأهالى مركز ومدينة ميت غمر.



تطوير ضريح الإمام الشعراوى



ضريح الإمام الشعراوى



مجمع الشعراوى



تطوير ضريح الإمام الشعراوى



