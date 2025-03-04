مبادرة "مطبخ المصرية" توفر 230 وجبة إفطار ينفذها القومى للمرآة فى شمال سيناء

العريش ـ محمد حسين

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، مبادرة "مطبخ المصرية"، بتوفير 230 وجبة، تم توزيعها في حي الريسة وقرية سبيكة بمركزي العريش وبئر العبد، وهما من المناطق المستفيدة من مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة، حيث يتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، بهدف تمكين السيدات اقتصاديًا عبر إكسابهن مهارات الطهي الاحترافي، فضلًا عن دعم الأسر الأكثر احتياجًا بتوفير وجبات مجانية، مما يعزز مفهوم التنمية المستدامة والتضامن المجتمعي.

شهدت المبادرة مشاركة عدد من السيدات اللاتي تلقين تدريبًا عمليًا مكثفًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، حيث تم تأهيلهن في عدة محاور رئيسية، منها التخطيط السليم لإعداد الولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وكيفية طلب وتحضير وتجهيز الأغذية بكفاءة وجودة عالية، حساب الكميات الاقتصادية للمواد الغذائية وتقليل الفاقد، معايير سلامة الغذاء وضمان الجودة الصحية، تنظيم القوى العاملة المساعدة في المطبخ لإدارة الإنتاج بشكل احترافي.

وقالت إحسان الغالي مقرر المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء "مبادرة مطبخ المصرية تأتي في إطار الجهود المستمرة للمجلس القومي للمرأة لتمكين السيدات اقتصاديًا، عبر توفير فرص تدريبية مهنية تساعدهن على اكتساب مهارات جديدة في مجال الطهي، مما يفتح لهن آفاقًا جديدة في سوق العمل.

كما أنها تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تقديم وجبات مجانية للأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يتماشى مع أهداف مبادرة 'حياة كريمة' التي تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا".

وأضافت: "نحن نؤمن بأن المرأة المصرية قادرة على المساهمة في التنمية المستدامة متى توافرت لها الإمكانيات المناسبة، ولذلك نحرص على توفير بيئة داعمة تسهم في تحويل مهاراتهن إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، سواء من خلال العمل في المطابخ المجتمعية أو عبر إنشاء مشروعات صغيرة خاصة بهن".