ماكرون يرحب بنية زيلينسكى لطى الخلاف واستئناف الحوار مع ترامب

أحمد علوى

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل اليوم الثلاثاء، بنية نظيره الاوكراني فلاديمير زيلينسكي "استئناف الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وفق ما أفاد الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون الذي أجرى مشاورات هاتفية، منذ مساء الإثنين، مع زيلينسكي ودونالد ترامب، "كرَّر عزم فرنسا على العمل مع جميع الأطراف المعنيين لإرساء سلام صلب ومستدام في أوكرانيا"، بحسب فرانس برس.

وفي وقت سابق أكد زيلينسكي، أنه يسعى إلى "تصحيح الأمور" مع الرئيس الأمريكي دونالد ، والعمل تحت "قيادته القوية" لضمان سلام دائم في أوكرانيا.



وقال زيلينسكي، في تدوينة له عبر حسابه على منصة "إكس": "لا أحد منا يريد حرباً لا نهاية لها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن من أجل تقريب السلام الدائم".