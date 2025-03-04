مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى توزع وجبات فى البحيرة

كتب محمد عبد الرازق

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، حملة توزيع استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة، وقد شملت الحملة توزيع 200 كرتونة من المواد الغذائية بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة من خلال قاعدة بيانات المؤسسة.

تمت عملية التوزيع بطرق أبواب عدة في مناطق، منها شارع محلق القطن، الصردي، ميدان النافورة، الرحبايا، والسلم، بالإضافة إلى شارع مسجد الأفلاقي.

وقام مجموعة من المتطوعين من المؤسسة بتوصيل الوجبات الجاهزة إلى المنازل وفقًا لعدد أفراد الأسرة، لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

تأتي هذه المبادرة في إطار دور مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية في دعم المجتمع المحلي بالبحيرة والعمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.