للعام الثانى.. نقابة الصحفيين بالإسكندرية تنظم مسابقة دينية لأبناء أعضائها

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية عن تنظيم المسابقة الدينية السنوية لأبناء الصحفيين، تحت إشراف الزميلة بسمة الشريف، أمين صندوق النقابة.

وأوضحت الشريف، أن المسابقة تُقام للعام الثانى على التوالى، وتشمل 10 أسئلة تُنشر يوميًا على الجروب الرسمى لنقابة الصحفيين بالإسكندرية، بدءًا من 5 رمضان وحتى 15 رمضان، وبعد انتهاء المسابقة، تُرسل الإجابات إلى الأستاذة نسرين محروس، الموظفة بالنقابة، لتجميعها وفرزها.

وأضافت، أنه سيتم إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين بعد إجازة عيد الفطر، على أن يتم تسليم الجوائز خلال حفل خاص، وتبلغ إجمالى قيمة الجوائز 3000 جنيه، موزعة على 6 فائزين، بواقع 500 جنيه لكل فائز.

ودعت أمين الصندوق أبناء الصحفيين للمشاركة فى المسابقة، مؤكدة أن هذه الفعالية تهدف إلى تشجيع الشباب على تنمية معارفهم الدينية فى أجواء تنافسية مشجعة.

وفى ختام البيان، تقدم مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية بخالص التهنئة إلى الزملاء الصحفيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا للجميع دوام الخير والبركات.