قطاع الرى بشمال سيناء يستجيب لشكاوى الأهالى ويتابع مشروعات التنمية المائية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن قطاع الري بشمال سيناء، تشكيل لجنة فنية لفحص شكوى الأهالي بارتفاع مناسيب مياه الصرف فى مصرف بالوظة، بناءً على توجيهات المهندسة عبير عبد المطلب، رئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء.

وفى هذا السياق، قام المهندس محمد هلال، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بشمال سيناء، والمهندس وائل مصطفى عبد الحميد، مدير عام صرف سيناء، والمهندس مدحت إسماعيل، مدير هندسة سهل الطينة، بمرافقة مهندسي المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات في جولة ميدانية شملت محطة رفع بالوظة ومصرف بالوظة، وصولًا إلى موقع الشكوى على مصرف فرع (4) وفروعه (4/5) و(4/6)، حيث تم لقاء الأهالي والاستماع إلى شكواهم وفحصها على الطبيعة. وأكدت اللجنة أن مناسيب المياه طبيعية، مع دراسة مقترح الأهالي بتوسعة مصب فرعي (4/5) و(4/6) لتحسين كفاءة الصرف.

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية في قطاع الموارد المائية، قامت المهندسة عبير عبد المطلب، برفقة عدد من مهندسي القطاع، بجولة تفقدية للمسارات الناقلة لمياه محطة معالجة بحر البقر إلى شمال ووسط سيناء. وشملت الجولة المحطة (1) والمحطة (2) على المسار رقم (1)، المحطة (16) على المسار رقم (2).

كما قام المهندس أشرف المحمدي، مساعد وزير الموارد المائية والري لشؤون الري، بزيارة قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء، حيث اجتمع مع المهندسة عبير عبد المطلب ومهندسي القطاع، إضافة إلى الإدارة المركزية لمحطات سيناء والإدارة العامة لصرف سيناء. وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي حول مشروعات تنمية شمال سيناء، تلاه جولة ميدانية وتفقد المواقع محطة معالجة مصرف بحر البقر، وموقع سحارة شرق قناة السويس، ترعة الشيخ جابر الصباح، مرورًا بمحطة السلام (4) كيلو (3.100) وحتى قنطرة الحجز كيلو (14.730)، ترعة جنوب القنطرة شرق، وإحدى المزارع النموذجية في منطقة جنوب القنطرة شرق، مآخذ الري بمنطقتي رابعة وبئر العبد، حيث تم تشغيل المأخذ رقم (5)، مأخذ (10) كيلو (43.88) ومأخذ (24) كيلو (81.500) على ترعة الشيخ جابر الصباح، الجاري تنفيذهما، ومأخذ (16) كيلو (58.600) على ترعة الشيخ جابر الصباح، الجاري تنفيذه، والمسار الناقل لمياه معالجة بحر البقر لري زمام (270,000) فدان بالمحطة (1) على المسارين (1) و(2).

وفى سياق المتابعة المستمرة للمشروعات، سبق وقامت المهندسة عبير عبد المطلب، بجولة تفقدية شملت سحارة ترعة السلام أسفل قناة السويس، ترعة الشيخ جابر الصباح، مرورًا بمحطة السلام (4) كيلو (3.400) وحتى قنطرة الحجز كيلو (14.700)، ترعة جنوب القنطرة شرق، من الفم وحتى محطة الرفع كيلو (12.50)، ضمن زمام الإدارة العامة للموارد المائية والري بشمال غرب سيناء.