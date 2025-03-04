محمد شرقاوى

تعرض قناة الوثائقية فيلم وثائقي عن "أبطال قسم كرداسة".. قريبًا على "الوثائقية"، وذلك بمناسبة اقتراب الذكرى الثانية عشرة لثورة المصريين في 30 يونيو، وكي لا تكون آفة حارتنا النسيان.

وتابع الفيلم الوثائقي :"حتى لا تسقط من الذاكرة جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج فيلم وثائقي عن أبطال قسم شرطة كرداسة، وعرضه قريبًا على شاشة "الوثائقية". يوثق الفيلم إحدى أكبر جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد قسم شرطة كرداسة بالجيزة يوم 14 أغسطس 2013، راصدًا بسالة ضباط وأفراد الشرطة وصمودهم ساعاتٍ طوالًا في مواجهة الحصار ومحاولات الاقتحام؛ ما أدى إلى استشهاد عددٍ منهم.

كذلك يتناول الفيلم الخطة الأمنية الشاملة للقصاص للشهداء، وملاحقة الإرهابيين، واستعادة السيطرة على كرداسة، ضمن الحرب التي خاضتها الدولة المصرية على الإرهاب في تلك السنوات".