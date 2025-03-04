فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط ينجح فى إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 50 عاما

أسيوط- هيثم البدرى

نجح فريق طبي بقسمي الجراحة العامة، وجراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط، في إنقاذ حياة مريض، يعانى من عيب خلقي نادر بالصدر تسبب في تدهور حالته الصحية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي.

كان الاستقبال العام بمستشفيات جامعة أسيوط قد استقبل مريض يبلغ من العمر 50 عاما، يعاني من إعياء بدني مع صعوبة شديدة في التنفس ونقص بنسبة الأكسجين في الدم، ليقوم أطباء الطوارئ بتركيب أنبوبة حنجرية للمريض ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وقام الفريق الطبي بإجراء أشعة مقطعية على الصدر، ليتبين وجود عيب خلقي نادر، وهو عدم وجود حجاب حاجز على الناحية اليسرى من الصدر، وتحيز جزء كبير من الأمعاء الدقيقة والقولون وبعض أعضاء البطن داخل الجزء الأيسر من الصدر مع وجود انكماش شديد بالرئة اليسري.

وبمعاينة الحالة تم اتخاذ القرار بإجراء جراحة عاجلة، حيث قام الفريق الطبي بإجراء استكشاف للبطن مع استرجاع الأمعاء والقولون والأعضاء الداخلية من الصدر للبطن مجدداً مع إجراء استئصال للطحال، وإصلاح الحجاب الحاجز عن طريق تركيب شبكة جراحية لعزل منطقة الصدر عن البطن واستعادة الرئة اليسرى لحجمها الطبيعي.

وتم نقل المريض بعد ذلك للعناية العامة، لتستقر الحالة الصحية للمريض ويتم فصله من جهاز التنفس الصناعي عقب ثلاثة أيام من العملية الجراحية، وتم متابعة تحاليل المريض والتي أظهرت تحسن تام عقب أسبوع من الجراحة، وعقب يومين من ملاحظة المريض تم نقله إلى القسم الداخلي للتأكد مع تحسن الرئة اليسري، واستقرار حالته، عن طريق التأكد من عودة المريض لتناول كافة الأطعمة عن طريق الفم مع عدم وجود أي شكوى، وتم خروج الحالة.

تشكل الفريق الطبى من قسم جراحة القلب والصدر، والذي جاء تحت إشراف الدكتور محمد عياد رئيس القسم، والدكتور محمد زيدان مدرس جراحة قلب وصدر، والطبيب أحمد سمير مدرس مساعد، والطبيب أحمد وهبة معيد بالقسم.

بينما تشكل الفريق الطبي من قسم الجراحة العامة، والذي جاء تحت إشراف الدكتور مصطفى حمد رئيس القسم، من الدكتور محمد رزق مدرس الجراحة العامة، والطبيب خالد حسان مدرس مساعد ، والطبيب أبانوب عماد، والطبيب مصطفى فزاري والطبيب بيمن سليمان.

فيما تشكل فريق التخدير، والذي جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس القسم، من الطبيب أحمد جلال، والطبيب خالد زكي، والطبيب أحمد جمال، نواب بالقسم، والطبيبة رحاب محمد مدرس مساعد.

أما الفريق الطبي بالاستقبال العام تشكل من، الدكتور مؤمن مكي مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيب عبدالرحمن أبو زيد، والطبيبة دعاء الليثى، وبمعاونة فريق علي أعلي مستوي من التمريض



