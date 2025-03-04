طلاب من أجل مصر بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة بنى سويف يطلقون مبادرة لا للإدمان

بنى سويف هانى فتحى

أطلق اتحاد طلاب من أجل مصر بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة مبادرة لا للإدمان والمخدرات، وذلك في إطار توعية الطلاب للإقلاع عن التدخين واستثمار شهر رمضان الكريم، وذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي عبداللاهى عميد الكلية، والدكتور فضل محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد احمد عبد الرحيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الشربيني وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تضمنت توعية الطلاب بالفرق المختلفة بمخاطر الإدمان والمخدرات والتأكيد على أهمية استثمار شهر رمضان المبارك للإقلاع عن التدخين، مؤكداً أن الجامعة كمؤسسة مستمرة في دورها التوعوي حيث نفذت سلسلة من الندوات والحملات للتوعية بمخاطر المخدرات والإدمان وتأثيرها السلبي على متعاطيها، لافتاً الى ضرورة إعداد كوادر بشرية من الشباب للتوعية والمشاركة في الحملات القومية للحد من تعاطى المخدرات.