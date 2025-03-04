"صحة الدقهلية": العلاج الطبيعى تجرى 30 ألف جلسة وتنظم 60 اجتماعا خلال فبراير

الدقهلية - سارة الباز

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية على استمرار جهود إدارة العلاج الطبيعي، خلال فبراير الماضى في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، والتى تضمنت 40 جولة مرورية جرى خلالها تفقد إدارات: (ميت غمر - نبروه - السنبلاوين – أجا - بلقاس - تمي الأمديد - شربين - منية النصر - المنصورة - دكرنس– محلة دمنة).

وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي التردد بالأقسام، والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى قد بلغ نحو 17548 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 30089 من بينها، 5516 لمرضى الغسيل الكلوى ونحو 21705 جلسة بالعيادات الخارجية.

فيما أوضحت الدكتورة سارة مكاوى، مدير إدارة العلاج الطبيعى، أن عدد جلسات الداخلي، والعناية تجاوز الـ 1584 جلسة، علاوة على 1957 جلسة أطفال، من بينها 1250 حالة بعناية الأطفال والحضانات، ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.

وأشارت مكاوى إلى أن الشهر الماضى قد شهد عقد 5 دورات تدريبية بمستشفيات (ميت سلسيل – المطرية - السنبلاوين – بلقاس - جمصة)؛ لتدريب المكلفين الجدد على سياسات مكافحة العدوى والجودة وأعمال قسم العلاج الطبيعى (عنايات، وأطفال، وكلى) بالتعاون مع الإدارة، ومسئولى الجودة، ومكافحة العدوى بالمستشفى.

وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة الشهر الماضي 60 اجتماعاً فنياً تخللته محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات (ميت غمر - منية النصر – جمصة - السنبلاوين ) إلى جانب الإدارة الصحية بالمنصورة، بالإضافة إلى تدريب ميدانى على رأس العمل بمستشفى ميت سلسيل بعنوان (دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوي)، وتطوير قسم العلاج الطبيعى بمستشفى دماص.