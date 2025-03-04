زراعة 39.6 ألف فدان من محصول بنجر السكر ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة.

وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الانتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس أسامة سعيد، وكيل الوزارة، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، حيث استعرض التقرير أبرز الجهود التي بذلتها المديرية في مختلف القطاعات الزراعية، والتي شملت المتابعة الميدانية للمحاصيل، جهود مكافحة الآفات الزراعية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، توزيع الأسمدة، والإرشاد الزراعي لدعم المزارعين وتوعيتهم بأحدث الأساليب الزراعية.

وتناول التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها، والتي شملت 252.8 ألف فدان محاصيل حقلية (قمح، برسيم، بنجر، بصل، ثوم، فول بلدي، حمص، حلبة، قصب، علف أخضر) بجانب 34 ألف و80 فدانا من محاصيل الخضر(بسلة، سبانخ، كرنب، طماطم، بطاطس، فلفل، باذنجان، خيار، و9808 فدانا محاصيل الزراعات الطبية والعطرية، كما أشار التقرير إلى أنه تم زراعة أكثر من 39.6 ألف فدان من محصول بنجر السكر من إجمالي 41970 فدانا المستهدف زراعتها.

بينما تمت الإشارة إلى الجهود التي بذلتها إدارة حماية الأراضي في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ 60 حالة إزالة في المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، فيما تم تنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط الأسواق المحلية الخاصة بتجارة الأسمدة والمبيدات لضمان التزام التجار بالمواصفات القياسية وحماية المزارعين من المنتجات المغشوشة.

وفيما يتعلق بحصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي شملت (2449.8 يوريا، 1663 نترات)، أما عن منظومة كارت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 265 ألف و48 حائزًا، كما قامت المديرية بسرعة الرد على الشكاوى المقدمة من المزارعين والجهات الحكومية المختلفة، كذلك شملت الأنشطة الإرشاد الزراعي، حيث تم عقد عدد من الندوات الإرشادية للمزارعين حول المحاصيل الشتوية، وتشجيعهم على زراعة القمح والترشيد في استخدام المياه.

فيما تم متابعة أعمال توريد محصول البنجر لمصنعي الفيوم والمنيا، كما نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها عدة ندوات إرشادية موسعة عن المحاصيل السكرية بقرى نعيم، الدوالطة، دنديل، تزمنت الشرقية، بني عفان، ومدينة ناصر، في حين واصلت إدارة مكافحة الآفات جهودها في مكافحة الحشرات الضارة والآفات التي تؤثر على المحاصيل، من خلال تنفيذ حملات رش للمبيدات وفقًا للمعدلات الموصى بها، مع متابعة السوق المحلي لضبط تجارة المبيدات الزراعية. كما تم المرور على عدد من المحال المتخصصة في بيع المبيدات والأسمدة لمتابعة مدى التزامها بالقوانين والتأكد من جودة المنتجات المتداولة.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم تنظيم عدد من الندوات واللقاءات الإرشادية للمزارعين حول الأساليب الحديثة في زراعة القمح والمحاصيل الشتوية، وأهمية ترشيد استخدام المياه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، كما تم تقديم إرشادات فنية حول تحسين إنتاجية الفواكه والخضروات، وذلك من خلال المرور الميداني على الحقول والبساتين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.