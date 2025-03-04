خيط الجريمة.. المخدرات تقود كبابجى لقتل زوجته بعدما حاولت منعه من تعطيها

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتى تقدم قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التى تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".شهدت منطقة القناطر الخيرية جريمة جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم كبابجى على قتل زوجته، إثر خلافات بينهما لمنعها له من تعاطى المواد المخدرة.

جريمة قتل بشعة، شهدتها منطقة القناطر الخيرية، بعدما أقدم كبابجى على قتل زوجته، إثر خلافات بينهما لمنعها له من تعاطى المواد المخدرة.

فى شهر أغسطس 2023، نشبت خلافات أسرية بين المتهم والمجنى عليها، بسبب تعاطيه المواد المخدرة، التى أثرت بدورها على حياتهما الزوجية وتسببت فى حدوث خلافات كبيرة بينهما، حاولت الزوجة مرارا أن تمنع زوجها من تعاطى المواد المخدرة لكن دون جدوى، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة كبيرة بين المتهم "م. م" 22 سنة، كبابجى وزوجته المجنى عليها "د. س"، الأمر الذى دفعه على عقد العزم على قتلها وأعد سلاحا أبيض "سكين" لهذا الغرض وسدد لها عدة ضربات استقرت برأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

حاول المتهم الهرب ولكن تمكن الأهالى من ضبطه وأخطره رجال المباحث وتم التحفظ عليه وتسليمه لجهات التحقيق التى قررت بدورها إحالته إلى المحاكمة الجنائية بعد اعترافه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.