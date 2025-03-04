حكاية الطفلة ريتال بنت الشرقية صاحبة فيديو "أوعى من الحرامى".. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

لقي فيديو لطفلة لا يتعدي عمرها 5 سنوات، ظهرت خلاله توصى أقرانها من الأطفال من التعرض لمخاطر الخطف، تأثيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية، خاصة بين الأطفال، حيث تداول الفيديو بشكل كبير تحت عنوان "أوعي من الحرامي"، والتي فازت بمسابقة تقديم محتوي توعوي بمركز ديرب نجم .

وجاءت الطفلة تدعي ريتال محمد كامل بملامحها البرئية، تقول "لو حد غريب طلب منكم تعالوا أوديكم لماما قول لا أو طلب توصيلكم لمكان أرفضوا".

والتقي "اليوم السابع"، مع أسرة الطفل ريتال وهي بنت قرية صفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وقالت الطفلة إنها توعي أصدقاءها الأطفال مثلما توعيها أسرتها، من الاستجابة لأي طلب يطلبه شخص غريب، مثل الذهاب معه في مكان أو ركوب توك توك، لحمايتهم من المخاطر.

وتضيف والدتها وتدعي سميرة حسن، أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الطفولة، دشن مركز الشباب بالقرية دعوة بمسابقة تحت عنوان "تقديم محتوي عن التوعية " للأطفال فيديو توعية عن مخاطر التي قد يتعرضون لها، وفكرت بالاشتراك خاصة أن ريتال طفلة متكلمة.

وأشارت إلي أنها تفاجأت بما قالته عن مخاطر التعرض للخطف دون ترتيب، والذي جاء بعفوية منها، والذي لقى قبولا كبير بين الأهالي والأطفال وتداول مقطع الفيديو التوعية.

وتابعت أن مركز الشباب قام بتكريم ريتال هو ما أدخل السعادة عليها، وسيدفعها علي مواصلة التفاعل وتسجيل فيديوهات توعوية أخري لحماية الأطفال.

من جانبه، قال عزت مكاوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب صفط زريق، إننا نسعي الي تنمية الجانب الثقافي مع الرياضي، ويكون مركز الشباب هو بيت يشجع ويوجه المواهب في كافه المجالات، مضيفا أن مسابقة تقديم محتوي عن التوعية، وجدت إقبالا كبير من الأطفال والذين شاركوا بمختلف أنواع التوعية خاصة الخطف، وتابع أن فيديو ريتال لقي تفاعلا كبير بين الأهالي والأطفال نظرا لطريقه إلقاءها البريئة.