حكاية "أبو العربى" مع صناعة الكنافة البلدى فى المنوفية.. تعلمتها منذ سنوات

المنوفية - محمد فتحى

بالقرب من مجلس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، تجد زحام كبير من المواطنين لشراء الكنافة البلدى خلال شهر رمضان من كل عام، مع العلم أن هناك العديد من الصنايعية بالمدينة، إلا أن كنافة أبو العربى لها مذاق خاصة لدى أهالى منوف.

ويقول السيد محمد العربى والمقيم بمدينة منوف، أقدم صنايعى كنافة بلدى فى المحافظة، أنه بدأ تعلم مهنة الكنافة البلدى منذ سنوات عديدة وهو طفل من إحدى الصنايعية بمدينة منوف، وتعلمت المهنة لأنى كنت أعشقها منذ صغرى، وهو موسم يأتى كل عام.

وأضاف: يومى يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء فى عمل الكنافة البلدى، مشيرا إلى أن المهنة صعبة جدا، ولا يستطيع أحد عمل الكنافة البلدى إلا أصحاب الخبرة الكبيرة، وممن تعلموا من صنايعى كبير فى المهنة .

وأوضح أشهر صانع للكنافة البلدى: أقوم بتجهيز فرن خاص لتسوية الكنافة، والفرن أسطواني الشكل يرتفع عن الأرض بنحو 130 سنتيمتر ويحتوي على مكان مفتوح لإشعال النار منه، ويكون بجانبى إناء كبير للعجين ومصفاة يصفى بها العجين و ملعقة كبيرة لغرف العجين من الإناء إلى الكوز.

وتابع: عند تحضير شعيرات الكنافة يسكب العجين في كوز أمسكه من رقبته، ويحتوي الكوز على بعض الثقوب المشكلة في صف واحد، ثم يقلب الكوز ليخرج العجين على شكل خيوط على الصينية وتوزع بشكل دائري، ثم يترك دقيقة ونصف وأجمعها ثم أبيعها وتعد الكنافة البلدى لها زبونها الخاص.

وأشار: يوجد إقبال علينا من قبل المواطنين على الشراء الكنافة البلدى هذا الموسم أكثر من الموسم الماضى، ويبلغ سعر الكيلو هذا العام من 40 إلى 45 جنيها، ويوجد إقبال مع بداية الموسم، وتزداد فترة الزحام الشراء عقب صلاة العصر.

ويضيف أقدم صنايعى كنافة بلدى، أنها مهنة ليست سهلة وتحتاج إلى وقت طويل للتعلم، ومكونات الكنافة البلدى دقيق ومياه ويتم عجنها بالعجانة لمدة تقرب من ساعتين، وبعدها يتم عمل الكنافة البلدى على الفرن وتستغرق لمدة دقيقة، عقب رشها ويتم جمعها ووضعها على طاولة.



اثناء جمع الكنافة _1



اثناء عمل الكنافة



أقدم صنايعى كنافة بمنوف



الكنافة البلدى



اثناء جمع الكنافة _1



اثناء عمل الكنافة



أقدم صنايعى كنافة بمنوف