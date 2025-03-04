اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 مارس 2025 01:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تعلن تكثيف الاستعدادات بالمنشآت الصحية خلال رمضان

الثلاثاء، 04 مارس 2025 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تعلن تكثيف الاستعدادات بالمنشآت الصحية خلال رمضان وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

السكة الحديد تتيح عدة طرق للدفع والحصول على تذاكر القطارات

وزيرة البيئة تفتتح فعاليات احتفالية البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنية

وزير العمل يبحث مع المؤسسة الألمانية مشروع لتوفير وظائف لائقة للشباب

وزارة الصحة: خبير عالمي بجراحة العيون يجري عمليات مجانية بمستشفى رمد إمبابة

وزيرة البيئة: تعديل «تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة» ضرورة ملحة

وزارة الصحة تعلن تكثيف الاستعدادات بكافة المنشآت الصحية خلال رمضان

وزارة العمل: 6 مخاطر مهنية تهدد العمال بمواقع العمل

وزيرة التضامن تستعرض الخدمات لمستحقى النفقة وتخفيف معاناة المستفيدين

وزارة الصحة تطلق البرنامج التدريبى لمراكز الأورام ضمن جهود مكافحة السرطان

وزارة التعليم تعلن عن مسابقة رمضان الفنية والرياضية وجائزة 1000 جنيه للفائز







مشاركة

السكه الحديد

تذاكر القطارات

وزاره البيئه

السلامه المهنيه

وزير العمل

المنشات الصحيه

وزاره العمل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة