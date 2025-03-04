جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى تقدم مساعدات متنوعة فى عدة محافظات

كتب محمد عبد الرازق

في إطار جهود التحالف الوطني المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، قامت جمعية رسالة بتنظيم قافلة مساعدات متنوعة تضمنت مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات المجتمعية فى عدة محافظات مصرية.

قامت الجمعية بتنظيم العديد من الفعاليات المتميزة، حيث تم تقديم خدمات تشمل تركيب أسقف، وصلات مياه، وتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث للمستفيدين، كما تم إجراء أعمال إعمار لبعض المساجد، بالإضافة إلى تقديم هدايا للأطفال لتعزيز روح العطاء فى المجتمعات المحلية.

كما قامت المؤسسة بتقديم دورات تدريبية في مجالات متعددة مثل التنمية البشرية، الكمبيوتر، اللغات، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لدور الأيتام وتنظيم يوم عائلي ترفيهي.

من جهة أخرى، تم تقديم خدمات متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ندوات دينية، جلسات تخاطب، وتنمية مهارات، وعلاج وظيفي ونفسي حركي باستخدام تقنيات منتسوري.

استفادت من هذه الأنشطة العديد من المناطق بمختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة (مركز المقطم)، الجيزة (العجوزة، الدقي)، والأقصر (قبلي قمولا، القرنة)، والإسكندرية (مراكز وقرى متعددة).

كما تم توزيع 711 شنطة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الأقصر والإسكندرية، إضافة إلى تنظيم معرض للمواد الغذائية في المناطق المستفيدة.

تأتي هذه المبادرات ضمن الجهود المستمرة من مؤسسات التحالف الوطني لتحسين حياة الأولى بالرعاية وتقديم الدعم في مختلف المجالات، مما يعكس التزامهم بالمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع المصرى.