اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مارس 2025 11:45 م
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توفى وهو صائم.. إطفاء أنوار المبني الاجتماعي حزنا على رحيل القائم بأعمال رئيس نادى صيد المحلة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 11:03 م
توفى وهو صائم.. إطفاء أنوار المبني الاجتماعي حزنا على رحيل القائم بأعمال رئيس نادى صيد المحلة محمد السبكي نائب رئيس مجلس الإدارة
الغربية مصطفى عادل

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام نادى صيد المحلة الكبرى الرياضي بمحافظة الغربية، بعد وفاة محمد السبكي نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال رئيس المجلس، قبل الإفطار، وهو صائم بعد رحلة صراع طويلة مع السرطان

وقرر مجلس الإدارة إطفاء الأنوار بالمبني الأجتماعي وفي جميع مرافق النادى، وإغلاق الكافيهات الموجودة بالممشي حزناً على وفاة الراحل محمد السبكي.

كان محمد السبكي قد تعرض لوعكة صحية ودخل في معاناة لسنوات مع مرض السرطان وخضع للعديد من العمليات الجراحية وأثرت على حالته الصحية.
وخيم الحزن على أسرته وأصدقائه فور علمهم بخبر وفاته، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته لمثواه الأخير بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.

 

إطفاء أنوار المبني الاجتماعي
إطفاء أنوار المبني الاجتماعي

 

محمد السبكي نائب رئيس مجلس الإدارة
محمد السبكي نائب رئيس مجلس الإدارة

 







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اخبار المحافظات

وفاة رئيس نادي صيد المحلة

وفاة نائب رئيس مجلس إدارة نادي صيد المحلة






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