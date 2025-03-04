"تعليم أسيوط" يحيل 7 معلمين للتحقيق ويكرم مديرى 4 مدارس

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على أهمية متابعة الطلاب ومدى أدائهم للتقييمات الأسبوعية ونسب الحضور والانصراف بكافة المدارس على مستوى المحافظة لافتاً إلى إستمرار متابعة المدارس بالمراكز والقرى للإطمئنان على مدى توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة للطلاب تزامناً مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة االسيد لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة الاهتمام بتحقيق الاستقرار والانضباط المدرسي وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية في هذا الشأن على أن يتم تفعيل مجموعات التقوية ورصد أى تحديات تعوق سير العملية التعليمية بالشكل اللائق ووضع حلول سريعة لها.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط قد نسقت لجولة تفقدية لوكيل الوزارة على عدد من المدارس التابعة لإدارة صدفا التعليمية يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك لمتابعة المنظومة التعليمية بها وانتظام سير العمل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025 والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية حيث زار وتفقد مدرسة نزلة الأبلق الإبتدائية المشتركة؛ مدرسة صدفا الإعدادية بنات، مدرسة التفوق الابتدائية بالوعاضلة، مدرسة الحاج محمد فرغلي المشتركة للتعليم الأساسي؛ مدرسة أولاد إلياس الإبتدائية بنات، مدرسة أولاد اليأس الثانوية المشتركة).

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، انضباط العاملين والطلاب والتأكيد على تفعيل القرارات الوزارية بشأن الأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية كما تابع أداء المعلمين والمعلمات داخل الفصول والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية وانضباط سير العملية التعليمية بالمدارس فضلاً عن متابع تنفيذ البرنامج القومي لمهارات القراءة والكتابة بمدرسة أولاد الياس الإبتدائية بنات.



وأضاف وكيل الوزارة إنه تم منح شهادة تقدير إلى مديري 4 مدارس وعدد من المعلمين بها ( أحمد حسن عبدالوارث مدير مدرسة نزلة الأبلق الإبتدائية المشتركة ومعلمي المدرسة وأحمد مصطفي عبد الغفار مدير مدرسة التفوق بالوعاضلة الإبتدائية المشتركة ومحمد عبدالنبي عبد الماجد مدير مدرسة الحاج محمد فرغلي بالوعاضلة ودعاء محمد أحمد عطية مديرة مدرسة أولاد الياس الابتدائية بنات) بالإضافة إلى إحالة 7 معلمين بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أولاد الياس الثانوية وموجهي المواد الدراسية المتابعين للمدرسة للتحقيق بالشئون القانونية لعدم تفعيل القرار الوزاري 138 الخاص بالتقييمات الأسبوعية.