تعليق الدراسة فى مناطق سعودية لسوء الأحوال الجوية

وكالات

قررت عدة إدارات تعليمية وجامعات في السعودية ، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى نظام التعليم عن بعد، الثلاثاء، استجابة للتغيرات الجوية وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد، وحرصا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

وأعلنت إدارة تعليم منطقة القصيم، تحويل الدراسة الحضورية إلى دراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس في المنطقة ومحافظاتها ومكاتب التعليم.

كما قررت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام التعليم عن بُعد لجميع طلابها وطالباتها في جميع مقراتها.

وأوضحت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، استمرار الدراسة عن بُعد عبر منصة "مدرستي" في مدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً.

وبالمثل، أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيسي بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، مع استمرار الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".

وقررت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية في مدارس المدينة ومحافظات الحناكية وبدر وخيبر ووادي الفرع والعيص والمهد.

وأكدت الإدارة استمرار العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية.

كما أعلنت جامعة طيبة بالمدينة، تعليق الدراسة الحضورية لطلبتها في المقر الرئيسي وفروع الجامعة بمحافظات الحناكية وخيبر والمهد وبدر، مع استمرار الدراسة عن بُعد عبر نظام "البلاك بورد".

وأشارت إدارة تعليم ينبع إلى تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها.

ويأتي هذا التعليق بناء على الحالة الجوية التي تشهدها هذه المناطق والتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية، "حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في الجامعات والمدارس ومكاتب التعليم".