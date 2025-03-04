تعرف على قبة "النجومى" شاهد على تاريخ معركة توشكى

أسوان – عبد الله صلاح

يرصد "اليوم السابع" صورا خاصة لقبة شهداء معركة توشكى 1889، أو مقبرة "النجومى" التاريخية المبنية منذ أكثر من 80 عاماً بأمر الملك فاروق وتقع على طريق السادات بمدينة أسوان.

ومدون على مدخل القبة، جملة: "مقابر الجنود المصريين.." وسميت مقبرة "النجومى" نسبة إلى النجوم الموجودة فى نوافذ القبة والتى تحولت إلى مزار سياحى قد لا يعرفه الكثيرون.

أوضح الأثرى إسماعيل سيد، مفتش الآثار الإسلامية بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن قبة شهداء توشكى أو النجومى، تقع فى طريق السادات جنوب منطقة القباب الفاطمية الأثرية بمدينة أسوان، وهى مسجلة بالقرار رقم 1318 لسنة 2008 ، ولها 4 واجهات تطل بالواجهة الرئيسية للجهة الغربية على طريق السادات وتم بناؤها سنة 1941 بأمر الملك فاروق تخليداً لذكرى شهداء معركة توشكى سنة 1889 .

ومعركة توشكى كانت ما بين القوات المصرية مدعومة بالقوات البريطانية، لإخماد الثورة المهدية فى السودان، ووصلت المعركة الفاصلة بين الجيشين إلى منطقة توشكى أو المحيطة بها وتم انتصار الجيش المصرى مدعوم بالقوات البريطانية وتم تخليد ذكرى شهداء هذه المعركة ويقال أنها تضم رفات 17 جندى وتم نقلهم إلى هذه المقبرة بناء على أمر الملك فاروق بعد أن تم الانتهاء من بنائها.



القبة



القبة-من-الداخل



النوافذ-الملونة



صحفى-اليوم-السابع-بالمكان



صحفى-اليوم-السابع-مع-مفتش-الآثار-الإسلامية



عامود-المدخل



قبة-النجومى



قبة-شهداء-توشكى



مقابر-الجنود-المصريين



مقبرة-النجومى



مقبرة-شهداء-معركة-توشكى



نوافذ-المقبرة-من-الخارج



نوافذ-متدرجة