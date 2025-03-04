ترامب يتوعد بمنع التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بالاحتجاجات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الثلاثاء/، إنه سيسعى إلى منع التمويل الفيدرالي عن الكليات والجامعات "التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية" في حرمها الجامعي.



وكتب ترامب - في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" الاجتماعية - "سيتم إيقاف التمويل الفيدرالي بكافة أشكاله لأي كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بالاحتجاجات غير القانونية، وسيتم سجن المحرضين أو إعادتهم بشكل دائم إلى البلد الذي أتوا منه".



وأضاف ترامب: "سيتم طرد الطلاب الأمريكيين بشكل دائم أو، اعتمادًا على الجريمة (التي ارتكبوها)، سيتم اعتقالهم".

يأتي منشور ترامب بعد يوم من إعلان العديد من الوكالات الفيدرالية أنها ستراجع العقود والمنح الفيدرالية التي تحصل عليها جامعة كولومبيا، لاتخاذ قرار ما إذا كان التمويل الفيدرالي سيستمر، وذلك بعد أن شهد حرم الجامعة احتجاج نظمه مجموعة من الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية.