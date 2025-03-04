تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى نهر النيل بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص طافية في نهر النيل بالحوامدية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية في نهر النيل بالحوامدية، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



