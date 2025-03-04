بلوجر فى ورطة.. كروان مشاكل من منصات التواصل إلى قفص الاتهام

كتب - أحمد عبد الهادى

في إطار الحلقات الرمضانية التي يقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "بلوجر في ورطة"، حلقة اليوم عن كروان مشاكل، الذي عرف على منصات التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو تنتقد شخصيات عامة وتتناول قضايا اجتماعية بأسلوب ساخر.

في عام 2024، نشر “كروان مشاكل” مقطع فيديو هاجم فيه الإعلامية ريهام سعيد، مستخدمًا عبارات اعتُبرت مسيئة، وذلك بعد دعوتها لمقاطعة محتواه، أثار الفيديو جدلاً واسعًا، مما دفع ريهام سعيد إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

في ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس “كروان مشاكل” لمدة أربعة أشهر، بعد إدانته بتهمة السب والقذف ونشر أخبار كاذبة، جاء هذا الحكم تأكيدًا على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالنشر الإلكتروني وحقوق الأفراد في حماية سمعتهم.

لم تكن هذه الواقعة الأولى التي يواجه فيها “كروان مشاكل” مشكلات قانونية؛ فقد سبق أن نُشر له مقطع فيديو يتناول قضية تلوث مياه الشرب في أسوان، مما أدى إلى اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإثارة البلبلة، وتم تأييد الحكم فيه مؤخرا بالحبس 4 أشهر.