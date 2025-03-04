"بداية جديدة".. 800 متسابق فى حفظ القرآن الكريم على مستوى مراكز الشباب بدكرنس

الدقهلية - سارة الباز

انطلقت المسابقة السنوية الكبرى في حفظ القرآن الكريم رقم 33 بمراكز الشباب بإدارة شباب دكرنس، التي ينظمها قسم الشباب في حفظ وتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

فيما تضمنت المسابقة السنوية الكبرى في حفظ القرآن الكريم الاختبارات في: (حفظ القرآن كاملا - ثلاث أرباع القرآن - نصف القرآن _ ربع للقرآن الكريم)، وتستمر فعاليات المسابقة والاختبارات حتى اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم، بمشاركة 30 مركز شباب، وفى نهاية شهر رمضان الكريم سيتم عمل حفل لتكريم أوائل حفظة القرآن الكريم بمراكز الشباب المشاركة.

وفي سياق متصل تجرى الاختبارات اليوم بالمسابقة السنوية الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمراكز الشباب الآتية: (️مركز شباب كفر عبد المؤمن، مركز شباب كفر الزهايرة، مركز شباب ديمشلت)، بإجمالى عدد المتقدمين للمسابقة في اليوم الأول بالمراكز السابق ذكرها "800" متسابق ومتسابقة، ويقوم باختبار المتسابقين مشايخ من الأزهر الشريف، ومنطقة أوقاف دكرنس.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على أن مراكز الشباب بالدقهلية تشهد فعاليات ومبادرات وأنشطة وبرامج متنوعة كثيفة تقام على مدار شهر رمضان المبارك؛ لخدمة النشء والشباب وأعضاء مراكز الشباب، وكذلك وجود أفكار ومبادرات مبتكرة وجديدة داخل مراكز الشباب فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جرى تنفيذ فعاليات المسابقة والاختبارات تحت إشراف ولاء مهنى، رئيس قسم الشباب، ومحمد عويضة، وإيناس عبد العظيم، وآيات مسعود بالإدارة، ومديري المراكز المشاركة: حمدى عوض، المدير التنفيذي بمركز شباب كفر عبد المؤمن، وأمانى يوسف، المدير التنفيذي بمركز شباب كفر الزهايرة، و سهام الصاوى، المدير التنفيذي بمركز شباب ديمشلت.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدى عبد السلام، مدير عام إدارة شباب دكرنس.