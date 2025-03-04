اليوم السابع
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انطلاق القمة العربية الطارئة حول فلسطين فى القاهرة

الثلاثاء، 04 مارس 2025 04:14 م
انطلاق القمة العربية الطارئة حول فلسطين فى القاهرة القمة العربية
كتب سمير حسنى

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انطلقت فعاليات القمة العربية الطارئة حول فلسطين، في القاهرة، وبحث خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة فى القطاع.

 

وبدأ القادة العرب، أمس الاثنين، في التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة، بعد موجة رفض عربي ودولي لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية داخل السعودية، وهو ما قوبل باستهجان واسع.

 

ومنذ 25 يناير الماضي، يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.







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